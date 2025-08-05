Доллар подорожал на Br0,0061 — его курс составил Br2,9982 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0022 и стал Br4,0979 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0013 и составил Br3,6918 за 100 российских рублей.
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 августа ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0061 — его курс составил Br2,9982 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0022 и стал Br4,0979 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0013 и составил Br3,6918 за 100 российских рублей.