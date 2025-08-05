Банк в Казахстане предупредил о возможной блокировке счетов

Банк разъяснил, что обязан соблюдать требования закона о противодействии отмыванию доходов и постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Согласно им, банк должен периодически обновлять сведения о клиентах — физических лицах, индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, а также бенефициарных собственниках компаний.
Поэтому банк просит клиентов обратиться в ближайшие отделения и филиалы, чтобы обновить данные о себе.
«В случае непредоставления обновленных данных, Банк будет вынужден ограничить проведение операций по счетам до момента предоставления необходимой информации», — предупредили в банке.
Ранее Евразийский банк и Alatau City Bank сообщили, что закроют все неактивные счета, по которым не было операций более года.
«Курсив» писал, что закон по вопросам противодействия отмыванию доходов обязывает компании раскрывать своих бенефициарных собственников.