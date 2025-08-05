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Две новые дороги построят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа, РИА ФедералПресс. Проект планировки и межевания территории улицы Педагогическая вынесен на общественные обсуждения. Дорога будет проходить от улицы Комсомольской до границы железной дороги.

«Проектируемый участок дороги будет иметь по одной полосе движения в каждом направлении. Ширина полосы — три с половиной метра», — сообщает мэрия Екатеринбурга.

Общая длинна участка составит 362,2 метра. Там же будут расположены тротуары и велодорожки шириной в три метра. Вдобавок оборудуют наземный и подземный пешеходные переходы.

Также уже имеется проект новой дороги от Педагогической до Малышева. Она протянется вдоль железнодорожных путей. Ее ширина будет так же три с половиной метра, а протяженность более 600 метров с двустороннем движением.

«ФедералПресс» ранее писал, что авиаперевозчик требует от Кольцово 5,8 млн рублей за птицу в двигателе.