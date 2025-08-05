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На Южный Урал завезли 7 тонн нектаринов, зараженных вредителями

Грузовики с фруктами направлялись из Узбекистана в Москву, а в Челябинске на складе временного хранения их проверили на фитосанитарном контроле.

Источник: Соцсети

Карантинных вредителей нашли в крупной партии нектаринов в 6,9 тонны. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в импортных фруктах были личинки восточной плодожорки. Их выявили специалисты Челябинского филиала подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Требования Евразийского экономического союза не позволяют пропустить заражённую подкарантинную продукцию в страну. Судьбу товара должен решить владелец. В данном случае собственник решил провести процедуру обеззараживания фруктов. Она поможет уничтожить вредителей.

После этого Россельхознадзор проведет повторные исследования и по их результатам примет решение о выпуске груза в оборот.