На Южный Урал завезли 7 тонн нектаринов, зараженных вредителями

Карантинных вредителей нашли в крупной партии нектаринов в 6,9 тонны. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в импортных фруктах были личинки восточной плодожорки. Их выявили специалисты Челябинского филиала подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Требования Евразийского экономического союза не позволяют пропустить заражённую подкарантинную продукцию в страну. Судьбу товара должен решить владелец. В данном случае собственник решил провести процедуру обеззараживания фруктов. Она поможет уничтожить вредителей.
После этого Россельхознадзор проведет повторные исследования и по их результатам примет решение о выпуске груза в оборот.