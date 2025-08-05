В Екатеринбурге в рамках КРТ снесут 11 зданий

По итогам аукциона застройщик получит возможность снести 11 из них, чтобы возвести современное жилье. Владеющих квартирами в зданиях или снимающих их в социальный наем расселят. Также в квартале сделают детский сад на 250 детей и универсальный спортивный объект. Кроме этого, инвестор за свой счет разработает проектную документацию для строительства корпуса школы № 119.