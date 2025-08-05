Вячеслав Федорищев обсудил с Максимом Орешкиным развитие беспилотных технологий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл 5 августа встречу в Москве с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Основной темой обсуждения стали развитие беспилотных авиационных систем и реализация поручений, данных президентом России Владимиром Путиным после совещания в Тольятти.
Особое внимание было уделено предстоящему международному форуму «Беспилотные системы: технологии будущего», который пройдёт в Москве с 7 по 17 августа.
Ожидается, что в нём примут участие более 50 тысяч человек из 30 стран.
Самарская область направит свою делегацию и подготовит ряд предложений для обсуждения на пленарном заседании.
«Самарская область — один из лидеров в разработке и испытании беспилотных технологий. Мы готовы вносить вклад в национальный тренд», — подчеркнул Федорищев.
Губернатор поблагодарил Максима Орешкина за внимание к региону и поддержку инициатив, направленных на развитие научно-технического потенциала области.
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