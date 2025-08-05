Более 200 предприятий Самарской области повышают производительность труда

«Вступление в проект компаний новых участников — это важный шаг для повышения их конкурентоспособности. Мы видим запрос на оптимизацию процессов не только в традиционно сильных для региона обрабатывающих производствах, это — 67% участников, но и в других секторах. Наша общая цель — чтобы все 208 участников получили значимый экономический эффект от внедрения бережливых технологий», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.