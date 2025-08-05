Более 200 предприятий Самарской области повышают производительность труда

Общее число участников федерального проекта «Производительность труда» превысило более 200 компаний.
За последний месяц к нему присоединились еще четыре региональных предприятия. Общая выручка участников проекта превышает 348 млрд рублей.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.
Новые участники представляют ключевые несырьевые секторы экономики региона — обрабатывающую промышленность, производство строительных материалов и товаров народного потребления.
Так, ООО «Полимет» (г. Тольятти) обеспечивает предприятия металлургии, литейного производства и машиностроения материалами, оборудованием и инновационными технологиями.
ЗАО «Чистая Вода» (г. Самара) занимается контролем качества продукции и услуг. ООО «ТМЗ» (г. Тольятти) специализируется на производстве комплектующих для автомобилей.
Компания «5С Окна» (г. Тольятти) производит светопрозрачные конструкции.
«Вступление в проект компаний новых участников — это важный шаг для повышения их конкурентоспособности. Мы видим запрос на оптимизацию процессов не только в традиционно сильных для региона обрабатывающих производствах, это — 67% участников, но и в других секторах. Наша общая цель — чтобы все 208 участников получили значимый экономический эффект от внедрения бережливых технологий», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Увеличить эффективность производства уже смогла самарская агрокомпания ООО «Тепличный». Здесь на 50% нарастили эффективность сбора огурцов.
В результате внедрения бережливых технологий и знаний, полученных от экспертов Регионального центра компетенций, выработка на сотрудника увеличилась на 50%, время процесса сократилось на 42%, а объем незавершенного производства уменьшился на 30%.
«Пилотный проект на участке огурцов подтвердил потенциал методик бережливого производства, — отметил заместитель генерального директора ООО “Тепличный” Александр Фаерман. — Мы детально разобрали каждый шаг сбора, выявили и устранили потери времени и ресурсов. Полученный результат — это не просто цифры, это реальная экономия ресурсов компании, повышение скорости доставки продукции потребителям и улучшение условий труда наших сотрудников».
Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий через системное внедрение бережливых технологий, устранение потерь и оптимизацию процессов.
Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.
В Самарской области активно поддерживают бизнес, готовый инвестировать в свое развитие. Для инвесторов в регионе в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций.
«Наша цель — усилить позиции Самарской области на инвестиционной карте страны, сделать регион территорией возможностей, где бизнес может динамично развиваться, а инвесторы — быть уверенными в надежности своих вложений. Мы всегда открыты к диалогу и готовы к реализации новых совместных проектов», — подчеркнул исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.
Для инвесторов в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов окажут содействие в выборе площадки, подборе мер поддержки и быстром запуске инвестпроекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.