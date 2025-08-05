В Ростове-на-Дону снова выдают разрешения на строительство

По словам чиновника, после разработки нормативных документов разрешения получили 36 многоквартирных домов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 1 декабря 2024 года в Ростове-на-Дону действовал мораторий на строительство новых проектов. Основанием для этого стала острая нехватка социальной инфраструктуры.