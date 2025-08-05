Отбасы банк ответил на громкие обвинения в коррупции и поборах

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение Максима Илешева, в котором он рассказал о незаконных сборах на подарки руководству Отбасы банка, корпоративы, спартакиады, тимбилдинги и праздники.
По его словам, в случае отказа сдавать деньги такие сотрудники попадали на заметку и становились первыми кандидатами на увольнение или репрессии. В качестве примера экс-менеджер Отбасы банка рассказал о сборе 239 тыс. тенге с сотрудников его отдела на подарок зампредседателя Нурлану Акшанову ко дню его рождения.
В Отбасы банке подробно разъяснили «Курсиву» детали произошедшего. В банке утверждают, что в 2023 году во время отпуска Акшанова сотрудники подведомственных департаментов по собственной инициативе поздравили его с днем рождения, несмотря на ранее озвученный запрет руководства на вручение подарков.
Был приобретен шапан — традиционный казахский элемент одежды, который используется сотрудниками банка по средам в рамках корпоративной культуры.
После возвращения из отпуска Акшанов отказался принять подарок и настоял на возврате собранных средств сотрудникам, заявили в банке. Сам же Илешев утверждает, что возврат был сделан после его жалобы в Администрацию президента.
В банке отметили, что данный случай был интерпретирован Илешевым как возможное коррупционное нарушение, о чем он сообщил руководству банка. В ответ была проведена внутренняя проверка, результаты которой были переданы в уполномоченный государственный орган по противодействию коррупции. В официальном ответе ведомства отмечено, что состава преступления в описанной ситуации не выявлено.
Увольнение Илешева.
Также Илешев обвинял руководство Отбасы банка в угрозах, слежке, шантаже, затягивании рабочего процесса и попытках вынудить его к увольнению. Он рассказывал, что его коллегам отказывали в выплате вознаграждений за выполнение KPI, если он не уволится. Также ему препятствовали в оформлении отпуска, необходимого для проведения операции его ребенку.
Как сообщает Отбасы банк, в 2024 году Илешев подал иск в районный суд города Алматы. Он требовал устранения дискриминации в оплате труда, компенсации морального вреда и отмены дисциплинарного взыскания, наложенного за использование на рабочем компьютере запрещенного программного обеспечения.
Суд отказал в удовлетворении иска. Решение районного суда позже было подтверждено и Апелляционной коллегией Алматинского городского суда, которая оставила жалобу истца без удовлетворения.
20 и 26 сентября 2024 года Илешев, по данным банка, отсутствовал на рабочем месте без официального оформления отсутствия. Это было расценено как грубое нарушение. В связи с этим трудовой договор с сотрудником был расторгнут.
Позже Илешев вновь обратился в суд с требованием признать приказ о расторжении трудового договора незаконным и восстановить его в должности. Однако и в этом случае суд признал действия банка законными и обоснованными. Апелляционная инстанция подтвердила законность решения, говорится в ответе Отбасы банка.
Сам Илешев заявляет, что рассмотрение дел проходило с нарушениями. Он направил жалобы в Кассационный суд по гражданским делам, а также в Генеральную прокуратуру с просьбой осуществить прокурорский надзор при рассмотрении кассационных жалоб.