Отбасы банк ответил на громкие обвинения в коррупции и поборах

Также Илешев обвинял руководство Отбасы банка в угрозах, слежке, шантаже, затягивании рабочего процесса и попытках вынудить его к увольнению. Он рассказывал, что его коллегам отказывали в выплате вознаграждений за выполнение KPI, если он не уволится. Также ему препятствовали в оформлении отпуска, необходимого для проведения операции его ребенку.