Минтруда сказало, кто из белорусов может получить пособие 585 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве разъяснили белорусам, как можно оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы. В пресс-службе пояснили, что размер пособия в случае ухода за одним нетрудоспособным составит 100% прожиточного минимума, или 487,72 рубля (подробнее мы писали здесь). Указанная сумма будет действовать до 31 октября 2025 года.
При уходе за двумя и более нетрудоспособными пособие окажется 120% БПМ, или более 585 рублей. В Минтруда уточняют, что за назначением следует обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти или же в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, которое нуждается в уходе.
В ведомстве заметили, что можно работать и получать пособие по уходу. Однако это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов I группы или лиц 80 лет и старше если они работают по договору на условиях неполного рабочего времени не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно.
Или же если они зарегистрированы в качестве ИП и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена. Среди документов, которые понадобятся для оформления, указаны заявление, документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка заявителя, медсправка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического учета, а также заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.
«Пособие по уходу назначается со дня подачи заявления», — подчеркнули в ведомстве.
Кстати, возрастные доплаты к пенсиям увеличились в Беларуси с 1 августа.
Ранее Минтруда Беларуси сказало о бесплатном получении ортопедической обуви и стелек.
Кроме того, эпидемиологи предупредили белорусов об опасном заболевании.