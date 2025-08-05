Минтруда сказало, кто из белорусов может получить пособие 585 рублей

Или же если они зарегистрированы в качестве ИП и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена. Среди документов, которые понадобятся для оформления, указаны заявление, документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка заявителя, медсправка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического учета, а также заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.