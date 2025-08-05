Завод по производству капсул для лекарств запустит новую линию с ИИ

«В производстве мы используем только российское сырье, причем перешли на него одними из первых в стране среди подобных производств. У нас есть линия, которая производит твердые капсулы не только из желатина, но и из растительных материалов — наши технологи смогли сделать веганские капсулы, чем мы очень гордимся», — рассказывает Алексей Простомолотов, мастер цеха компании «СамАрс».