Очень прокольно

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, рынок косметологических услуг и продуктов этого сегмента демонстрирует устойчивый рост. При этом спрос на них наблюдается не только в центральной части страны, но и в регионах. Он отметил, что в Перми функционирует более 90 клиник, предоставляющих косметологические услуги широкого профиля, что свидетельствует о сформированном спросе и платежеспособной аудитории. Господин Тедеев обратил внимание, что продукт предназначен для использования в домашних условиях, поэтому производителю необходимо прилагать список возможных противопоказаний и инструкцию по применению. По его мнению, в будущем производитель может столкнуться с ростом стоимости производства из-за отсутствия должного количества импортозамещенного сырья, а также с проблемами в эффективности выбранных каналов сбыта.