5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в атомной энергетике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Беларуси Дениса Мороза с делегацией агентства «Узатом» под руководством директора Азима Ахмедхаджаева.
Обсуждены возможности взаимодействия по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры, подготовки кадров, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, интеграции АЭС в энергосистему.
Как отметил министр, Беларусь открыта для партнерства и готова обмениваться опытом.
«Мы приветствуем решение Узбекистана о вступлении в клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, и реализации национальной ядерной программы», — сказал глава Минэнерго.
По его словам, белорусская сторона также может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны. В рамках визита в Беларусь делегация «Узатома» посетит Белорусскую АЭС, специалисты двух стран определят возможные направления сотрудничества.
Денис Мороз подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС обеспечило не только энергетическую безопасность страны, но и динамичное развитие смежных отраслей: электрификации жилфонда для целей отопления, развитие электротранспорта, а также стало новым стимулом для реализации инновационных проектов в ключевых отраслях экономики.
«Атомная электростанция стала трамплином для выхода Беларуси на новый технологический уровень», — подчеркнул он.
Кроме того, глава Минэнерго акцентировал, что Белорусская атомная электростанция соответствует всем международным стандартам и назвал вопрос безопасности работы станции приоритетным.
В свою очередь, Азим Ахмедхаджаев отметил, что белорусский опыт в реализации проекта по строительству и интеграции атомной электростанции в энергосистему страны является передовым и наиболее успешным. «У нас есть хорошие перспективы, чтобы найти точки соприкосновения, развивать сотрудничество и пригласить белорусских коллег принять участие в нашем проекте», — сказал он.
В завершение встречи делегация посетила центральный щит управления диспетчерской службы ГПО «Белэнерго», где ознакомилась с режимами работы объектов энергосистемы. -0-