Беларусь и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в атомной энергетике

В свою очередь, Азим Ахмедхаджаев отметил, что белорусский опыт в реализации проекта по строительству и интеграции атомной электростанции в энергосистему страны является передовым и наиболее успешным. «У нас есть хорошие перспективы, чтобы найти точки соприкосновения, развивать сотрудничество и пригласить белорусских коллег принять участие в нашем проекте», — сказал он.