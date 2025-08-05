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В России сократился объем нефтегазовых доходов

На 27% сократился объем нефтегазовых доходов России в годовом выражении в июле текущего года, составив 787,3 миллиарда рублей против 1 триллиона 79 миллиарда рублей годом ранее.

На 27% сократился объем нефтегазовых доходов России в годовом выражении в июле текущего года, составив 787,3 миллиарда рублей против 1 триллиона 79 миллиарда рублей годом ранее. Такие данные опубликовало Министерство финансов РФ.

Уточняется, что в январе-июле текущего года этот показатель сократился на 18,5% — до 5,522 триллионов рублей.

Минфин сообщил, что налоги на добычу нефти (НДПИ) и газового конденсата принесли бюджету в июле текущего года 885,2 миллиарда рублей — это на 34,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ в годовом выражении в июле выросла более чем в три раза по сравнению с 2024 годом — с 25,1 миллиарда до 76,9 миллиарда рублей.

Ранее американское агентство Bloomberg предупредило о риске провала ультиматума президента США Дональда Трампа.

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