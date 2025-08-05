Банк развития профинансирует строительство плодохранилищ и проект промипотеки

«Строительство новых и реконструкция старых плодохранилищ с увеличением сроков хранения является одним из наиболее приоритетных направлений развития сельскохозяйственного комплекса страны, — рассказали в пресс-службе. — Весной этого года Банком развития объявлен первый конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству и модернизации плодохранилищ. Победителем отбора признано ООО “АРНИКА-Агро” с инвестиционным проектом по модернизации холодильных камер. Предприятие находится в Могилеве и производит сельскохозяйственную продукцию: выращивает яблоки и ягоды в ассортименте. Общество вносит значительный вклад в формирование стабилизационного фонда страны, поставляя в межсезонный период свою продукцию в торговые сети, предприятия общественного питания и социальной сферы».