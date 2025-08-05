5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития профинансирует строительство плодохранилищ и проект промипотеки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
«Строительство новых и реконструкция старых плодохранилищ с увеличением сроков хранения является одним из наиболее приоритетных направлений развития сельскохозяйственного комплекса страны, — рассказали в пресс-службе. — Весной этого года Банком развития объявлен первый конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству и модернизации плодохранилищ. Победителем отбора признано ООО “АРНИКА-Агро” с инвестиционным проектом по модернизации холодильных камер. Предприятие находится в Могилеве и производит сельскохозяйственную продукцию: выращивает яблоки и ягоды в ассортименте. Общество вносит значительный вклад в формирование стабилизационного фонда страны, поставляя в межсезонный период свою продукцию в торговые сети, предприятия общественного питания и социальной сферы».
Для хранения продукции у предприятия имеется плодохранилище общей емкостью 10 тыс. т, хранение продукции в котором возможно до 5 месяцев. При поддержке Банка развития будут модернизированы две существующие холодильные камеры для 1 тыс. т плодовой продукции с регулируемой газовой средой. Это позволит увеличить сроки хранения товара без потери качества до 8−12 месяцев.
Еще одним дебютом экосистемы развития стал инвестиционный проект индустриального парка «Великий камень» в рамках промышленной ипотеки. Этот инструмент поддержки в республике заработал относительно недавно. Его суть заключается в стимулировании субъектов экономики для строительства и приобретения помещений с последующим размещением там промышленных производств. В случае «Великого камня» это возведение десятимодульного универсального производственного корпуса общей площадью более 21,5 тыс. кв.м для сдачи в аренду малому и среднему бизнесу из числа резидентов парка.
Будет построено здание с продуманным инженерным обеспечением: мощными системами отопления, вентиляцией и электроснабжением. Кроме того, предприятия смогут рассчитывать на выгодные условия аренды, что создаст дополнительные стимулы для запуска новых производственных линий. Помимо главного объекта будет создана необходимая инфраструктура: от парковок и зарядных станций до площадок отдыха и благоустройства прилегающей территории.
Начало строительства производственного корпуса планируется в ближайшее время, а ввод в эксплуатацию — в декабре следующего года. С начала 2027 года первые производства начнут выпускать продукцию промышленности на новых площадях, отвечающих мировым стандартам.
Цель деятельности Банка развития — поддержка приоритетных для государства направлений, определяемых Президентом и правительством, в том числе сельского хозяйства и промышленности. Эти два дебютных события наглядно демонстрируют, как в республике создаются принципиально новые инструменты и практики для устойчивого развития ключевых отраслей экономики. -0-