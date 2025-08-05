«Оставьте в покое»: эксперт по недвижимости разнесла идею Володина о дифференцированной ставке по ипотеке

«Это, конечно, не очень продуманное решение, на мой взгляд. Там, где будет дешевле ипотека, но недостаточно объемов предложений, допустим, на рынке новостроек — цены просто вырастут Пусть оставят ипотеку в покое. Они сейчас с этой ипотекой, как с писанной торбой носятся», — заявила Радченко корреспонденту URA.RU. По ее мнению, в регионы за доступным жильем никто не поедет.