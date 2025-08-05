Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оставьте в покое»: эксперт по недвижимости разнесла идею Володина о дифференцированной ставке по ипотеке

Введение дифференцированной ставки по ипотеке, предложенное спикером Госдумы Вячеславом Володиным, может привести к резкому росту цен на новостройки в регионах с невысоким объемом строительства. Об этом сообщила URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Радченко не приглянулась идея властей о дифференцированной ставке по ипотеке.

Введение дифференцированной ставки по ипотеке, предложенное спикером Госдумы Вячеславом Володиным, может привести к резкому росту цен на новостройки в регионах с невысоким объемом строительства. Об этом сообщила URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Это, конечно, не очень продуманное решение, на мой взгляд. Там, где будет дешевле ипотека, но недостаточно объемов предложений, допустим, на рынке новостроек — цены просто вырастут Пусть оставят ипотеку в покое. Они сейчас с этой ипотекой, как с писанной торбой носятся», — заявила Радченко корреспонденту URA.RU. По ее мнению, в регионы за доступным жильем никто не поедет.

По словам Радченко, капитализация ипотечного кредитования способствует увеличению цен на жилье, в результате чего его доступность по сравнению с 2019 годом снизилась, а не повысилась. Он отметила, что ранее аналогичная ситуация наблюдалась при запуске льготной ипотеки на новостройки: спрос резко вырос, и некоторые заемщики оформляли сразу несколько кредитов.

Это привело к удвоению цен на жилье. Радченко считает, что вместо изменений в ипотечных программах властям следует сконцентрироваться на поддержке строительной отрасли и увеличении объема предложения на рынке недвижимости.

Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность введения дифференцированных ставок по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от среднего уровня заработной платы в конкретном регионе. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, подчеркнув, что соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше