Золотой фактор Трампа: почему Европа заговорила о выводе золотых резервов из США

Дело в том, что Трамп изначально, еще в свой первый президентский срок, пришел к власти с очень большой обидой на ключевых торговых партнеров США. Эта обида заключается в образовавшемся огромном торговом дисбалансе между странами. США продолжительное время покупали существенно больше товаров, чем продавали за рубеж. А если ты всё можешь купить у других стран, то зачем производить самому? Получается, что производство товаров в США начало сокращаться, началась деиндустриализация. В настоящее время Китай существенно нарастил мощь своей экономики и бросает вызов США на мировой арене, а это в свою очередь является уже своего рода экзистенциальным вызовом для самих Штатов. Ответом на вызов является реиндустриализация, то есть возвращение производств обратно в США. Но сказать легко, а вот сделать гораздо труднее. Для этого необходимо вновь увеличить экспорт, сделать так, чтобы товары из США начали покупать больше. Это достигается с помощью торговых тарифов (политика протекционизма), то есть фактически насильного наращивания экспорта американских товаров и политики обесценивания американской валюты. Низкий курс национальной валюты увеличивает выгоду для экспортеров, поскольку те обычно расплачиваются иностранной валютой, а значит, им выгодно, чтобы курс их национальной валюты снижался. Однако когда курс доллара обесценивается, инфляция растет, а за этим следит глава ФРС Пауэлл, который отказывается снижать ключевую ставку.