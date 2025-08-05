«Москве и Питеру 8−9%, регионам 6%»: идею Володина о разной ставке ипотеки конкретизировали

«На мой взгляд, было бы корректно повысить в Москве (МО) и Санкт-Петербурге (ЛО) ставку по семейной ипотеке до 8−9% В регионах ставку стоило бы оставить на уровне 6%», — заявил Ахальцев. Он уточнил, что в Москве и Санкт-Петербурге стоит установить максимальную сумму кредита до 15−18 млн рублей, а в регионах установить сумму в 8 млн рублей.