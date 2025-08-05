«Москве и Питеру 8−9%, регионам 6%»: идею Володина о разной ставке ипотеки конкретизировали

Сумма в 12 млн рублей недостаточна для двухкомнатной квартиры в Москве, заявил Ахальцев.
В Москве и Санкт-Петербурге было бы корректно установить ставку по семейной ипотеке в 8−9%, а в регионах оставить такую же — по 6%. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился эксперт в сфере доходной недвижимости Игорь Ахальцев.
«На мой взгляд, было бы корректно повысить в Москве (МО) и Санкт-Петербурге (ЛО) ставку по семейной ипотеке до 8−9% В регионах ставку стоило бы оставить на уровне 6%», — заявил Ахальцев. Он уточнил, что в Москве и Санкт-Петербурге стоит установить максимальную сумму кредита до 15−18 млн рублей, а в регионах установить сумму в 8 млн рублей.
Эксперт обосновал свою точку зрения стоимостью недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, на сегодняшний день, сумма в 12 млн рублей для двухкомнатной квартиры в одном из вышеперечисленных городов является недостаточной.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что было бы правильно дифференцировать ставку по семейной ипотеке в связи с разницей в доходах в разных регионах. По его словам, правительство уже обсуждает такую возможность.