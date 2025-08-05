Стало известно на какую сумму выплат можно рассчитывать по каско, если ДТП оформлено по европротоколу

Конечно, есть. Совсем недавно Верховный суд вынес решение по одному из аналогичных дел, которое почему-то водительским сообществом осталось незамеченным. А суд занял вполне однозначную правовую позицию: автомобиль под управлением водителя М. при приближении к пешеходному переходу остановился, пропуская пешеходов, двигающихся вблизи транспортного средства. При возобновлении движения М. в непосредственной близости от транспортного средства пешеходов не было, был лишь пешеход, ступивший на проезжую часть на значительном удалении от управляемого М. транспортного средства.