Стало известно на какую сумму выплат можно рассчитывать по каско, если ДТП оформлено по европротоколу

Пешеход вступил на пешеходный переход на противоположной стороне дороги: обязан ли водитель уступить ему дорогу? Водитель оштрафован за несоблюдение требований знака, который обозначен не на всех картах: можно ли добиться отмены постановления о штрафе? ДТП оформлено по европротоколу: на какую сумму выплат можно рассчитывать по каско? Всегда ли по новым правилам запрещено опережение спецтранспорта и сопровождаемой им колонны?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
Повернув направо под разрешающий сигнал, я уступил дорогу пешеходам и поехал. Но инспектор ДПС остановил меня и оштрафовал за то, что я не пропустил пешехода, который только вступил на переход на противоположной стороне дороги. Есть ли смысл обжаловать штраф?
Виталий, г. Санкт-Петербург.
Конечно, есть. Совсем недавно Верховный суд вынес решение по одному из аналогичных дел, которое почему-то водительским сообществом осталось незамеченным. А суд занял вполне однозначную правовую позицию: автомобиль под управлением водителя М. при приближении к пешеходному переходу остановился, пропуская пешеходов, двигающихся вблизи транспортного средства. При возобновлении движения М. в непосредственной близости от транспортного средства пешеходов не было, был лишь пешеход, ступивший на проезжую часть на значительном удалении от управляемого М. транспортного средства.
Суд признал, что пешеход не изменил направление и скорость своего движения. Иными словами, пешеход и автомобиль не являлись друг другу помехой, стало быть, действия водителя не противоречат Правилам дорожного движения, в связи с чем постановление о штрафе подлежит отмене.
Таким образом, суд привел нас к однозначному выводу: останавливаться и ожидать, когда пешеход с противоположной стороны дороги пройдет перед вами, необходимости нет.
Инспектор ДПС составил на меня протокол за выезд на встречную. На одних интернет-ресурсах я обнаружил, что знака «обгон запрещен» в месте совершения нарушения нет, а на других, что знак есть, но нет сплошной разметки. Можно ли в суде использовать такую неразбериху в мою пользу?
Степан, г. Арзамас.
Можно и нужно. При рассмотрении дела в суде предоставьте распечатки с тех ресурсов, которые отражают неоднозначную схему организации дорожного движения. И подайте письменное ходатайство: законность установки дорожного знака и нанесения дорожной разметки в месте совершения вменяемого мне нарушения вызывает сомнения, в связи с чем прошу суд истребовать в эксплуатирующей дорогу организации официальную схему с обозначением мест размещения технических средств организации дорожного движения.
Вполне возможно, что на официальной схеме знак или разметка не будут отражены, что станет законным основанием для освобождения вас от ответственности.
На месте ДТП со вторым участником аварии мы оформили европротокол. В своей страховой компании я получила направление на ремонт моей машины по каско, в котором указано, что мне выплатят максимум 400 000, хотя машина застрахована на 1 300 000 рублей. Как такое может быть?
Ольга, г. Москва.
Страховые компании придерживаются правила: если участники ДТП оформили европротокол, значит, согласились с максимальным размером выплат, предусмотренным правилами обязательного страхования. А это и есть 400 000 рублей. И выплачивать больше, даже при том, что ваш автомобиль застрахован от ущерба на 1 300 000, не будут.
Однако есть и такие компании, которые не желают терять клиентов и не ограничиваются суммой в 400 000 рублей, а выплачивают в размере фактически причиненного ущерба в пределах страховой суммы по каско. То есть если вы застраховали свою машину на 1 300 000, именно в этих пределах страховщик может произвести выплату.
Но рассчитывать на милость страховщика не стоит. Если вы намерены ремонтировать машину по полису каско и уверены, что размер ущерба более 400 000, не оформляйте европротокол. Сообщайте о происшествии в полицию и оформляйте документы для страховой компании с участием инспектора ДПС.
В этом случае получите компенсацию в размере, не ограниченном выплатами по ОСАГО.
По новым правилам нельзя опережать колонну автомобилей, которая идет в сопровождении полицейской машины с включенными спецсигналами. Выходит, если на трассе колонна двигается с максимально разрешенной для нее скоростью 60, мне тоже надо ехать 60 даже при том, что там допускается 110?
Василий, г. Луховицы.
Да, новая редакция правил запрещает, в частности, опережать спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемые им транспортные средства. То есть всем остальным нельзя двигаться по соседним полосам со скоростью большей, чем скорость колонны.
Однако такой запрет установлен только для тех случаев, когда водители других транспортных средств, совершая опережение, будут создавать помехи или препятствовать организованному движению колонны.
Впрочем, обольщаться не стоит: создали вы помеху или нет, будет решать инспектор ДПС.