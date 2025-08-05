Глава Минсельхозпрода: урожай картофеля прогнозируется выше прошлогоднего

Главное в жатве — убрать урожай без потерь. Особое внимание полеглым хлебам. «У нас их в этом году немного, но, тем не менее, они есть. И в первую очередь там, где заболоченные места. Эту полеглицу надо быстро убрать, потому что под воздействием влаги прорастает трава. Соответственно, будут сложности в уборке, могут быть большие потери», — отметил Юрий Горлов.