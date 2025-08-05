Глава Минсельхозпрода: урожай картофеля прогнозируется выше прошлогоднего

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Первый информационный» рассказал, как проходит уборочная кампания в Беларуси и на какой урожай овощей можно рассчитывать, сообщает БЕЛТА.
Как летние дожди повлияли на картофель, рассказали в Белгидромете.
Темпы уборки демонстрируют рост благодаря улучшению погодных условий. Завершается уборка рапса. Большинство комбайнов будет переброшено на уборку зерновых и зернобобовых. Механизаторы и руководители хозяйств неоднократно говорили, что дождь на урожайность особо не повлиял. Растениям нужна влага, и поэтому урожайность получилась выше прошлогодней.
«Благодаря дождям, которые проходили в июне и июле, произошел налив зерна. За счет той влаги, которая у нас была, мы получаем большую урожайность зерна. Колос хороший. Зерно имеет большую массу, чем в 2024 году», — подчеркнул Юрий Горлов.
Он отметил, что в республике вышли на оптимальную структуру сева озимых зерновых, которые дают большую урожайность. На них делают ставку в зерновом клине (занимают, как правило, порядка 65%).
«Осторожно подходили к возделыванию озимого ячменя, и сегодня уже вышли на ту оптимальную структуру сева, которая требуется нам для того, чтобы раньше убрать эту культуру и подготовить поля для сева рапса, который уже наступает на днях», — сказал министр.
Главное в жатве — убрать урожай без потерь. Особое внимание полеглым хлебам. «У нас их в этом году немного, но, тем не менее, они есть. И в первую очередь там, где заболоченные места. Эту полеглицу надо быстро убрать, потому что под воздействием влаги прорастает трава. Соответственно, будут сложности в уборке, могут быть большие потери», — отметил Юрий Горлов.
На период уборочной в помощь привлекаются люди с промышленных предприятий, которые имеют опыт работы в сельском хозяйстве.
Отвечая на вопрос об урожае других культур, классическом борщевом наборе, Юрий Горлов отметил: «Однозначно страна будет с овощами. Да, в начале года заморозки нас не порадовали, погибла часть посевов, но, тем не менее, растет хороший картофель на полях — где-то около 1 млн т должны получить в сельскохозяйственном секторе. Соответственно, и морковь, и свекла, и лук — те культуры, росту которых сегодня погода благоприятствует».
Министр добавил, что у аграриев достаточно средств, чтобы убрать урожай в срок. Будут подготовлены хранилища к закладке овощей на межсезонный период. Картофеля планируется получить больше прошлогоднего уровня.
Ход уборки зерновых, зернобобовых, рапса находится на постоянном контроле. «Настроение у людей хорошее. Есть что убирать. Хороший стоит урожай. Все понимаем, что каждый из нас трудился не зря», — добавил Юрий Горлов.
Все вопросы решены. Сельхозпредприятия обеспечены топливом, в этом году закупили 567 новых зерноуборочных комбайнов. «И работа по закупке энергонасыщенных тракторов, всего того, что необходимо для наших аграриев, продолжается», — добавил Юрий Горлов. -0-
Скриншот видео телеканала «Первый информационный».