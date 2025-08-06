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Туристический налог пополнил бюджет Петербурга почти на 525 миллионов рублей

Туристический налог принес больше денег, чем курортный.

Источник: Комсомольская правда

За первый полгода туристический сбор принес в бюджет Культурной столицы 524,5 миллиона рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

— Сумма сбора за второй квартал 2025 года в полтора раза больше, чем за январь-март. В первом квартале мы собрали 316,8 миллиона рублей, а во втором — 207,7 миллиона, — отметил Корабельников в своих соцсетях. При этом туристический налог принес в бюджет больше денег, чем курортный сбор.

Корабельников также подчеркнул, что все классифицированные средства должны зарегистрировать в едином реестре до 1 сентября.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что Северная столица является одним из самых привлекательных городов для молодых людей со всей России. Петербург занял второе место в опросе на самый популярный город страны.