Туристический налог пополнил бюджет Петербурга почти на 525 миллионов рублей

— Сумма сбора за второй квартал 2025 года в полтора раза больше, чем за январь-март. В первом квартале мы собрали 316,8 миллиона рублей, а во втором — 207,7 миллиона, — отметил Корабельников в своих соцсетях. При этом туристический налог принес в бюджет больше денег, чем курортный сбор.