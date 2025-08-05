На заводе УАЗ начали работать автоматизированные роботы-доставщики

«С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан», — сказано в сообщении, размещенном в паблике «Соллерса» во «ВКонтакте».