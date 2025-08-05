На заводе УАЗ начали работать автоматизированные роботы-доставщики

«С этой недели с нами начали работать автоматизированные роботы-доставщики, которые отвозят комплектующие со склада к рабочим постам. Трудятся быстро, точно и безопасно вместе со всеми, по общему пятидневному графику и уже завоевали симпатии наших заводчан», — сказано в сообщении, размещенном в паблике «Соллерса» во «ВКонтакте».
Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин подчеркнул, что автоматизация такого рода процессов имеет большое значение для экономии ресурсов и времени на производстве. По его словам, до конца текущего года на предприятии будет работать десяток таких роботов.
Напомним, недавно власти Санкт-Петербурга впервые использовали искусственный интеллект для отбора кандидатов в администрацию города. При этом в качестве ассистента нейросети выступил робот «Геннадий». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.