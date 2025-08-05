«Красное и белое» будет судиться с властями из-за закрытия магазинов

Ранее, с 25 июля 2025 года, розничная продажа алкоголя в магазинах «Красное и Белое» на территории Вологодской области была приостановлена из-за выявленных нарушений, а с 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственному заявлению. Власти региона объяснили эти меры заботой о здоровье граждан и выразили готовность помочь сотрудникам закрывающихся магазинов через центры занятости.