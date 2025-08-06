Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 6 августа

В Национальном банке изменили курсы валют на 6 августа, среду. Так, курс доллара стал выше, курс евро — ниже, а курс российского рубля, как и доллар, немного подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 6 августа, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9982 белорусского рубля, 1 евро — 3,4601 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6918 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 5 августа, курс доллара и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а курс евро немного понизился. Заметнее при этом был скорректирован в сторону увеличения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0061 белрубля, курс евро снизился на 0,0002 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0013 белрубля.
Также Нацбанк озвучил ситуацию с белорусскими банками.