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До РКН дошли массовые жалобы по поводу глушилок связи на дорогах

Роскомнадзор получил многочисленные жалобы от российских грузоперевозчиков на незаконное использование глушилок связи вдоль автодорог. Представители отрасли просят ведомство разобраться с установкой генераторов радиопомех, из-за которых на трассах пропадает сигнал связи и навигации. Соответствующее письмо в ведомство направила ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс».

Ассоциация автоперевозчиков попросила РКН провести проверки законности установки глушилок.

Роскомнадзор получил многочисленные жалобы от российских грузоперевозчиков на незаконное использование глушилок связи вдоль автодорог. Представители отрасли просят ведомство разобраться с установкой генераторов радиопомех, из-за которых на трассах пропадает сигнал связи и навигации. Соответствующее письмо в ведомство направила ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс».

«Ассоциация автоперевозчиков “Грузавтотранс” попросила Роскомнадзор провести проверки законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Из-за действий владельцев автозаправок, нефтебаз и логистических пунктов в зоне действия глушилок (радиус 3−5 км) теряется связь с навигационными спутниками. В результате системы контроля ошибочно фиксируют отключение оборудования и автоматически выписывают штрафы, — цитируют представителей отрасли “Известия”.

По сведениям издания, купить глушилку может любой желающий, а нормативной базы для их применения еще не создано. На помехи жалуются и водители легковых автомобилей — навигационные программы перестают точно определять координаты и отключают привычные функции — например, предупреждение о камерах фиксации скорости. Поэтому автолюбители попадают на штрафы без привычных подсказок.

Как сообщало URA.RU ранее, отменить штрафы, связанные со сбоями в системе взимания платы для большегрузов «Платон», попросил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Проблема возникла у дальнобойщиков из Нижнего Тагила из-за того, что система стала работать с ошибками, возможно из-за «глушилок» дронов.