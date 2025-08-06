До РКН дошли массовые жалобы по поводу глушилок связи на дорогах

По сведениям издания, купить глушилку может любой желающий, а нормативной базы для их применения еще не создано. На помехи жалуются и водители легковых автомобилей — навигационные программы перестают точно определять координаты и отключают привычные функции — например, предупреждение о камерах фиксации скорости. Поэтому автолюбители попадают на штрафы без привычных подсказок.