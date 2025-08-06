Приморье обошло более 50 регионов по качеству дорог

Приморский край занял 27-ю строчку в общероссийском рейтинге качества дорог, составленном «РИА Новости» (18+). Здесь доля дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям на конец 2024 года, составила 61,9% километров. При этом ни один из субъектов ДФО не попал в первую десятку, сообщает ИА PrimaMedia.
По итогам 2024 года лидером по качеству дорог ожидаемо стала Москва — все 100% дорог здесь соответствуют нормативам. Следом за ней расположился Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (почти 90%), тройку замкнула Челябинская область с показателем свыше 84%.
Внутри самого ДФО первое место по качеству дорожной сети занимает Хабаровский край — более 70% дорог здесь соответствуют нормативам. Далее следуют Чукотский автономный округ (65,7%), Приморский край (61,9%), и уже затем остальные субъекты округа.
При этом Приморье уверенно лидирует по плотности автодорог с твердым покрытием — 93,7 километра на 1 тысячу квадратных километров территории, что значительно выше, чем в других регионах ДФО и в среднем по стране.
Для сравнения: в Хабаровском крае, несмотря на высокий процент качественных дорог, плотность дорожной сети составляет всего 13,2 километра/1000 кв. километров — это даже меньше, чем в соседней Амурской области, и один из самых низких показателей в России. В Чукотском автономном округе ситуация ещё более контрастная: при плотности всего 1,3 километра/1000 кв. километров, доля нормативных дорог составляет 65,7%, что выше, чем в Приморье.
Самые низкие показатели качества и плотности дорожной сети на Дальнем Востоке зафиксированы в Магаданской области и Амурской области. В Магаданской области нормативным требованиям соответствует лишь 37,4% дорог, а плотность автодорог с твёрдым покрытием составляет всего 5,4 километров на 1 000 кв. километров территории. В Амурской области качественных дорог ещё меньше — 33,9%, при плотности 37 км/1 000 кв. километров.