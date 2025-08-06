Приморье обошло более 50 регионов по качеству дорог

Для сравнения: в Хабаровском крае, несмотря на высокий процент качественных дорог, плотность дорожной сети составляет всего 13,2 километра/1000 кв. километров — это даже меньше, чем в соседней Амурской области, и один из самых низких показателей в России. В Чукотском автономном округе ситуация ещё более контрастная: при плотности всего 1,3 километра/1000 кв. километров, доля нормативных дорог составляет 65,7%, что выше, чем в Приморье.