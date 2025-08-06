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Многоквартирный дом привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Проживающие в доме 1955 года постройки комсомольчане обратились в генпрокуратуру с жалобой на неудовлетворительное состояние здания и придомовой территории.

Обращение рассмотрели в прокуратуре Хабаровского края.

Как показала проверка, проведенная сотрудниками ведомства, пришел в негодность асфальт, тротуары и пешеходные зоны у дома. Помимо этого, разрушились отмостки, осыпались штукатурка на лестницах, элементы конструкций балконов, в одном из подъездов отсутствовало освещение.

Прокуратура внесла представления управляющей компании, обслуживающей дом. Нарушения устранили — в подъезде покрасили стены, установили освещение, восстановили несущие конструкции балконных ограждений четырех квартир.

Привели в порядок также дворовую территорию дома — восстановили тротуары, заасфальтировали дорожное покрытие на подъезде к зданию. Директору управляющей компании назначили штраф.