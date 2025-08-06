Многоквартирный дом привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Обращение рассмотрели в прокуратуре Хабаровского края.
Как показала проверка, проведенная сотрудниками ведомства, пришел в негодность асфальт, тротуары и пешеходные зоны у дома. Помимо этого, разрушились отмостки, осыпались штукатурка на лестницах, элементы конструкций балконов, в одном из подъездов отсутствовало освещение.
Прокуратура внесла представления управляющей компании, обслуживающей дом. Нарушения устранили — в подъезде покрасили стены, установили освещение, восстановили несущие конструкции балконных ограждений четырех квартир.
Привели в порядок также дворовую территорию дома — восстановили тротуары, заасфальтировали дорожное покрытие на подъезде к зданию. Директору управляющей компании назначили штраф.