Глава Ростеха: В августе взлетит полностью импортозамещённый МС-21

В Москве прошла рабочая встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Главной темой разговора стали итоги работы корпорации и продвижение в производстве гражданских самолётов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Глава «Ростеха» сообщил, что одна из ключевых задач — полное импортозамещение в авиастроении.
«Если говорить об МС-21, то более 70% систем и агрегатов уже российские. В августе взлетит полностью импортозамещённый самолёт. Сегодня пока летает частично импортозамещённый», — уточнил Сергей Чемезов.
Также обсуждались вопросы обслуживания самолётов. Гендиректор «Ростеха» напомнил, что при поставках первого «Суперджета» возникли проблемы с сервисом, но теперь ситуация меняется.
«Мы уже создали восемь сервисных пунктов, а к 2030 году будет 15. Вместе с авиакомпаниями число таких точек вырастет до 50», — отметил глава корпорации.
На встрече подчёркивалась важность своевременной поставки запчастей и развития полноценной сети обслуживания.
Ранее на Иркутском авиационном заводе начались приёмо-сдаточные испытания опытного самолета МС-21. Борт был полностью переработан и улучшен в рамках программы импортозамещения. Машина с заводским номером 0013 завершает линейку опытных самолетов МС-21.