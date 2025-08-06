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Глава Ростеха: В августе взлетит полностью импортозамещённый МС-21

Российские компоненты составляют более 70% систем и агрегатов самолета.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Москве прошла рабочая встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Главной темой разговора стали итоги работы корпорации и продвижение в производстве гражданских самолётов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Глава «Ростеха» сообщил, что одна из ключевых задач — полное импортозамещение в авиастроении.

«Если говорить об МС-21, то более 70% систем и агрегатов уже российские. В августе взлетит полностью импортозамещённый самолёт. Сегодня пока летает частично импортозамещённый», — уточнил Сергей Чемезов.

Он добавил, что сегодня в мире нет ни одной страны, которая бы производила авиакомплектующие полностью самостоятельно. По его словам, Boeing и Airbus получают детали от десятков глобальных поставщиков, в то время как Россия вынуждена создавать всё собственными силами.

Также обсуждались вопросы обслуживания самолётов. Гендиректор «Ростеха» напомнил, что при поставках первого «Суперджета» возникли проблемы с сервисом, но теперь ситуация меняется.

«Мы уже создали восемь сервисных пунктов, а к 2030 году будет 15. Вместе с авиакомпаниями число таких точек вырастет до 50», — отметил глава корпорации.

На встрече подчёркивалась важность своевременной поставки запчастей и развития полноценной сети обслуживания.

Ранее на Иркутском авиационном заводе начались приёмо-сдаточные испытания опытного самолета МС-21. Борт был полностью переработан и улучшен в рамках программы импортозамещения. Машина с заводским номером 0013 завершает линейку опытных самолетов МС-21.

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