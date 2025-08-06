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В Перми скорректируют движение автобусных маршрутов № 13 и № 14

Корректировки введут в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта администрации Перми сообщил о корректировке движения двух автобусных маршрутов. Изменения затронут маршруты № 13 «Песьянка — Планета — Комсомольская площадь» и № 14 «М/р Заостровка — м/р Юбилейный».

На маршруте № 14 с 6 августа изменят расписание в течение дня по будням и выходным, № 13 — с 8 августа по будням ряд отправлений в течение дня.

Корректировки вводят в связи в связи с меняющейся дорожной обстановкой.

В Перми 5 августа провели первую тестовую поездку автобуса- «гармошки» на маршруте № 14.