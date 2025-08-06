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Россиянам напомнили о повышении зарплат в октябре: кого коснется индексация

Ряду россиян хотят повысить зарплату с октября.

Источник: Комсомольская правда

Ряд россиян начнут получать повышенную зарплату с октября. Индексация коснется, в том числе, сотрудников федеральных казенных учреждений. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, цитирует «Прайм».

Он сообщил, что зарплаты некоторых россиян вырастут на 7,6%. Профессор отметил, что оклады повысят работникам федеральных госорганов, федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой, персоналу воинских частей.

«Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — дополнил Вадим Виноградов.

В РФ также подсчитали средний размер военной пенсии. В 2025 году он составил приблизительно 45 тысяч рублей.