В Омске появится известная петербургская сеть пекарен

В Омске откроется первая точка известной петербургской сети кафе-пекарен «Цех85». Это заведение станет частью федерального бренда, который активно развивается в Санкт-Петербурге и Москве — там уже более 160 филиалов. Информация о точном месте запуска пока не раскрывается. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».