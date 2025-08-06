В Омске появится известная петербургская сеть пекарен

В Омске откроется первая точка известной петербургской сети кафе-пекарен «Цех85». Это заведение станет частью федерального бренда, который активно развивается в Санкт-Петербурге и Москве — там уже более 160 филиалов. Информация о точном месте запуска пока не раскрывается. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель».
В меню нового кафе заявлены свежая выпечка, круассаны, булочки, слойки, эклеры, пироги, торты, а также современные десерты и перекусы. Гостям предложат сэндвичи, салаты и боулы. Из напитков — кофе, чай и лимонады. Средний чек в заведении составит около 350 рублей.
«Цех85» станет очередным игроком на рынке омских сетевых пекарен, где уже работают «Провиант», «Кремсоль», «Булочка с корицей», «Пряно-румяно» и «Пекарушка».