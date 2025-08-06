ЧКПЗ не смог отсудить у бывшего работника излишне выплаченную зарплату

Служебное расследование установило вину главного бухгалтера, его заместителя, ведущего бухгалтера отдела по расчетам с персоналом и ГВФ БС, бухгалтера этого же отдела, начальника отдела по расчетам с персоналом и ГВФ БС. А общий материальный ущерб их ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей тогда достиг 11 млн 941 тыс. 857 рублей 79 копеек. Все работники бухгалтерии привлечены к дисциплинарной ответственности.