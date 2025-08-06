ЧКПЗ не смог отсудить у бывшего работника излишне выплаченную зарплату

Гражданское дело рассмотрел Аргаяшский райсуд. Завод требовал от мужчины вернуть 21 тыс. 872 рубля 63 копейки, а также расходы по уплате госпошлины — это еще 4 тыс. рублей.
Ответчик работал на предприятии с 15 сентября 2023 года по 31 января 2025-го, был дефектоскопистом по магнитному контролю 5 разряда.
При увольнении ему была начислена заработная плата в размере 66 тыс. 084 рублей 80 копеек, а фактически выплачено 82 тыс. 160 рублей 54 копейки — в связи со счетной ошибкой. Как следует из материалов дела, в любом случае мужчине переплатили 32 тыс. 079 рублей 77 копеек, из которых он вернул 10 тыс. 207 рублей 14 копеек.
Служебное расследование установило вину главного бухгалтера, его заместителя, ведущего бухгалтера отдела по расчетам с персоналом и ГВФ БС, бухгалтера этого же отдела, начальника отдела по расчетам с персоналом и ГВФ БС. А общий материальный ущерб их ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей тогда достиг 11 млн 941 тыс. 857 рублей 79 копеек. Все работники бухгалтерии привлечены к дисциплинарной ответственности.
«В соответствии с законодательством РФ, излишне выплаченная работодателем и полученная работником в период трудовых отношений заработная плата подлежит взысканию как неосновательное обогащение, только если выплата заработной платы явилась результатом недобросовестности со стороны работника или счетной ошибки. (…) Излишняя выплата заработной платы явилась следствием отсутствия со стороны работодателя надлежащего контроля, за оформлением кадровых документов, что следует из материалов служебного расследования», — напомнили в суде.
В итоге суд в удовлетворении исковых требований ПАО «ЧКПЗ» о взыскании излишне выплаченной заработной платы и расходов по уплате государственной пошлины отказал.
Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами в Челябинский областной суд.