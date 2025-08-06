Жителям Омской области компенсируют затраты на подключение к газу: кого это коснется

Для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться в МФЦ, предоставив паспорт, договор на поставку газа и договор на догазификацию. Данная мера поддержки будет действовать для жителей сибирского региона до конца 2026 года. В нынешнем году на компенсации будет выделено 170 миллионов рублей.