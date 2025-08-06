Жителям Омской области компенсируют затраты на подключение к газу: кого это коснется

«Сумма компенсации определяется исходя из финансового положения конкретной семьи и варьируется от 100 до 130 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
В правительстве уточнили, что для двадцати двух категорий жителей Омской области предусмотрена максимальная компенсация вне зависимости от уровня дохода. В данном случае речь идет об участниках специальной военной операции, членах их семей, а также в этот список попадают инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться в МФЦ, предоставив паспорт, договор на поставку газа и договор на догазификацию. Данная мера поддержки будет действовать для жителей сибирского региона до конца 2026 года. В нынешнем году на компенсации будет выделено 170 миллионов рублей.
Напомним, что уровень газификации в Омской области на начало 2025 года составлял около 60%. По словам губернатора региона Виталия Хоценко, основная задача — дойти до севера сетевым газом и подключить все районы Омской области.