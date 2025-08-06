ЦБ Узбекистана в июне стал крупнейшим покупателем золота — WGC

До этого регулятор был активным продавцом золота. Так в мае ЦБ продал тонну драгметалла, апреле — 11 тонн, в марте — 11 тонн.
Также активно покупал золото в июне этого года Казахстан — семь тонн, Турция, Чехия и Китай — по две тонны. Кыргызстан, Филиппины и Катар — по одной тонне.
За июнь больше всего золота реализовал Сингапур — пять тонн. Регулятор из этой страны второй месяц подряд становится его крупнейшим продавцом.
Всего в июне мировые ЦБ приобрели 22 тонны золота. За первое полугодие нынешнего года показатель составил 123 тонны.