ЛАО Омска начинают «зачищать» от частного сектора

В минувший вторник, 5 августа 2025 года, опубликовано постановление городской администрации о признании аварийными двух домов, расположенных в черте Ленинского административного округа.
Судя по данным открытых источников, объекты по адресам Литейная, 23 и Урожайная, 35 представляют собой одноэтажные частные дома. Первый из них, 1957 года постройки, расположен в микрорайоне «Московка-2», тогда как второй — в Порт-Артуре, буквально на берегу озера Чередовое.
Стоит отметить, что трехквартирный дом на улице Урожайной 1937 года постройки в 2014 году получил толику внимания из-за возникшего пожара, лишившего его кровли.
Согласно постановлению городской администрации, дома должны быть расселены до конца 2032 года.