ЛАО Омска начинают «зачищать» от частного сектора

Судя по данным открытых источников, объекты по адресам Литейная, 23 и Урожайная, 35 представляют собой одноэтажные частные дома. Первый из них, 1957 года постройки, расположен в микрорайоне «Московка-2», тогда как второй — в Порт-Артуре, буквально на берегу озера Чередовое.