260 тонн тихоокеанской сельди из Хабаровского края отправлено в Японию

1 августа специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль крупной партии мороженой тихоокеанской сельди в морском пункте пропуска «Ванино». Экспортная поставка объемом 258,9 тонны, произведенная одним из ведущих рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского края, успешно прошла все проверки и была отправлена в Японию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".