260 тонн тихоокеанской сельди из Хабаровского края отправлено в Японию

1 августа специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль крупной партии мороженой тихоокеанской сельди в морском пункте пропуска «Ванино». Экспортная поставка объемом 258,9 тонны, произведенная одним из ведущих рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского края, успешно прошла все проверки и была отправлена в Японию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Продукция прошла полный комплекс лабораторных исследований в хабаровском филиале ФГБУ «НЦБРСП», подтвердив соответствие строгим требованиям страны-импортера по показателям безопасности. В ходе контрольных мероприятий нарушений не выявлено, на партию оформлен экспортный ветеринарный сертификат.
5 июля через морской порт Ванино была осуществлена первая в этом году крупная отгрузка мороженой тихоокеанской сельди на экспорт.