Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

260 тонн тихоокеанской сельди из Хабаровского края отправлено в Японию

Продукция прошла полный комплекс лабораторных исследований.

Источник: Комсомольская правда

1 августа специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль крупной партии мороженой тихоокеанской сельди в морском пункте пропуска «Ванино». Экспортная поставка объемом 258,9 тонны, произведенная одним из ведущих рыбоперерабатывающих предприятий Хабаровского края, успешно прошла все проверки и была отправлена в Японию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Продукция прошла полный комплекс лабораторных исследований в хабаровском филиале ФГБУ «НЦБРСП», подтвердив соответствие строгим требованиям страны-импортера по показателям безопасности. В ходе контрольных мероприятий нарушений не выявлено, на партию оформлен экспортный ветеринарный сертификат.

5 июля через морской порт Ванино была осуществлена первая в этом году крупная отгрузка мороженой тихоокеанской сельди на экспорт.