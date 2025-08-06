В Башкирии приостановили работу торгово-развлекательного комплекса

Как отметили в объединенной пресс-службе судов РБ, ранее бизнесмен был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Но в ходе проведения внеплановой проверки было установлено наличие повторных нарушений требований ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других законодательных и нормативных документов РФ в области пожарной безопасности.