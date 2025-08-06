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В Башкирии приостановили работу торгово-развлекательного комплекса

Октябрьский городской суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима» в отношении индивидуального предпринимателя торгового центра «Плаза».

Источник: Башинформ

Как отметили в объединенной пресс-службе судов РБ, ранее бизнесмен был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Но в ходе проведения внеплановой проверки было установлено наличие повторных нарушений требований ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других законодательных и нормативных документов РФ в области пожарной безопасности.

Тогда суд приостановил деятельность «Плазы» на 30 суток. Не согласившись с постановлением суда, индивидуальный предприниматель обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию. Решением судьи Верховного суда РБ постановление суда было оставлено без изменения, жалоба индивидуального предпринимателя — без удовлетворения.