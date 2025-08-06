Второстепенная дорога

Впрочем, строительство КАД-2 пока остается лишь на бумаге. Реализация первого этапа может начаться в период с 2027 по 2030 год, заявил в июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом в апреле вице-губернатор города Николай Линченко говорил, что ввести первый участок в эксплуатацию могут в 2028—2029 годах. О таких сроках заявляла ГК «Автодор», которая приступила к разработке проекта планировки, градостроительной документации первого этапа магистрали — соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Неву (речь идет о мосте в Ленинградской области, в районе Отрадного.— «Ъ-СПб»).