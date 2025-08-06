Москва выделит Петербургу 12 млрд рублей на главный канализационный коллектор

До этого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершило строительство второй нитки ГКК — от Северной станции аэрации до Новой улицы в поселке Лахта. Это участок длиной 2,9 км, глубина его залегания достигает 60 метров. На втором этапе предусмотрены монтаж 4,2 км от поселка Лахта до Планерной улицы общей стоимостью около 19,9 млрд рублей. Таким образом из городского бюджета и средств Водоканала на строительство будет направлено 8 млрд рублей. На третьем этапе планируется проложить 5,6 км от Планерной улицы до Кантемировского моста.