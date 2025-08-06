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В Новосибирске на прежние маршруты вернулись четыре автобуса

Это связано с тем, что открыли участок улицы Пархоменко.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске автобусы № 5, 12, 43 и 60 снова следуют по прежним маршрутам. Это связано с тем, что завершили очередной этап технического перевооружения магистральной тепловой сети. Проезжая часть улицы Пархоменко на участке от улицы Пермской до улицы Троллейной вновь открывается. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Несмотря на это, сохраняется сужение проезжей части в районе пересечения с улицей Пермской на 7 метров. Ограничение будет действовать до 15 сентября.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что движение четырех автобусных маршрутов прекращалось из-за закрытия участка улицы Пархоменко от Пермской до Троллейной.