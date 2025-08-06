В Новосибирске на прежние маршруты вернулись четыре автобуса

В Новосибирске автобусы № 5, 12, 43 и 60 снова следуют по прежним маршрутам. Это связано с тем, что завершили очередной этап технического перевооружения магистральной тепловой сети. Проезжая часть улицы Пархоменко на участке от улицы Пермской до улицы Троллейной вновь открывается. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.