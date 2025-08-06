Популярный у белорусов Wildberries запустил систему кэшбека за покупки

Популярный и в Беларуси российский маркетплейс Wildberries запускает систему кэшбека за покупки, пишет ТАСС.
Так, на маркетплейсе покупатели стали получать обратно деньги за совершенные покупки. Речь идет о товарах, отмеченных специальным значком «кэшбек». Деньги на счет возвращаются в виде баллов, которыми потом можно оплатить до 99% стоимости товаров.
Бонусные «рубли» Wildberries называются «ягодки». В компании уверены, что новая бонусная система позволит продавцам сделать свою продукцию заметнее и увеличить продажи, а также покупательскую лояльность.
Продавцы товаров устанавливают кэшбек по своему желанию, сами определяют его размер — от 1% до 25%.
Пока система продолжает тестироваться среди пользователей на территории России, но в компании не исключают, что в будущем кэшбек введут для всех пользователей маркетплейса, в том числе в Беларуси.
Тем временем платная подписка Wildberries стала доступна для белорусов.
А еще белорусы смогут получить заказы с Wildberries в отделениях «Белпочты».
Тем временем Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 6 августа.