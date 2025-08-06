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Популярный у белорусов Wildberries запустил систему кэшбека за покупки

Маркетплейс Wildberries ввел кэшбек за покупки товаров.

Источник: Комсомольская правда

Популярный и в Беларуси российский маркетплейс Wildberries запускает систему кэшбека за покупки, пишет ТАСС.

Так, на маркетплейсе покупатели стали получать обратно деньги за совершенные покупки. Речь идет о товарах, отмеченных специальным значком «кэшбек». Деньги на счет возвращаются в виде баллов, которыми потом можно оплатить до 99% стоимости товаров.

Бонусные «рубли» Wildberries называются «ягодки». В компании уверены, что новая бонусная система позволит продавцам сделать свою продукцию заметнее и увеличить продажи, а также покупательскую лояльность.

Продавцы товаров устанавливают кэшбек по своему желанию, сами определяют его размер — от 1% до 25%.

Пока система продолжает тестироваться среди пользователей на территории России, но в компании не исключают, что в будущем кэшбек введут для всех пользователей маркетплейса, в том числе в Беларуси.

Тем временем платная подписка Wildberries стала доступна для белорусов.

А еще белорусы смогут получить заказы с Wildberries в отделениях «Белпочты».

Тем временем Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 6 августа.

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