Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос на директоров по искусственному интеллекту в РФ вырос втрое

В России за последние месяцы спрос на директоров по искусственному интеллекту вырос в два-три раза.

В России за последние месяцы спрос на директоров по искусственному интеллекту вырос в два-три раза. Если ранее интерес к таким специалистам проявляли преимущественно крупнейшие корпорации, то теперь к их поиску активно подключился и средний бизнес, передают «Известия».

«Директор по искусственному интеллекту играет ключевую роль: он отвечает за разработку и внедрение ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие нормативным требованиям и выстраивание коммуникации между IT и бизнесом», — пояснил источник издания.

Собеседник издания в одной из корпораций отметил, что месячный доход AI-директора в крупных компаниях составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Итоговая сумма зависит от сферы деятельности, размера предприятия и амбициозности планов по внедрению искусственного интеллекта.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что директор по ИИ выступает связующим звеном между разработчиками и бизнесом. Этот специалист формирует стратегию внедрения технологий в масштабах всей компании, оценивает риски, занимается этическими вопросами и контролирует эффективность решений.

Депутат добавил, что в ближайшие год-два должность директора по ИИ станет такой же распространенной, как позиции руководителя по цифровой трансформации или IT-директора. Особенно на фоне усиления регуляторного контроля за ИИ необходим эксперт, способный не только развивать технологии, но и обеспечивать соответствие новым стандартам и требованиям.

Читайте также: Microsoft испытала ИИ-доктора MAI-DxO, который ставит диагнозы точнее врачей.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.