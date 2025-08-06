Спрос на директоров по искусственному интеллекту в РФ вырос втрое

Депутат добавил, что в ближайшие год-два должность директора по ИИ станет такой же распространенной, как позиции руководителя по цифровой трансформации или IT-директора. Особенно на фоне усиления регуляторного контроля за ИИ необходим эксперт, способный не только развивать технологии, но и обеспечивать соответствие новым стандартам и требованиям.