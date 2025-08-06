Спрос на директоров по искусственному интеллекту в РФ вырос втрое

В России за последние месяцы спрос на директоров по искусственному интеллекту вырос в два-три раза. Если ранее интерес к таким специалистам проявляли преимущественно крупнейшие корпорации, то теперь к их поиску активно подключился и средний бизнес, передают «Известия».
«Директор по искусственному интеллекту играет ключевую роль: он отвечает за разработку и внедрение ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие нормативным требованиям и выстраивание коммуникации между IT и бизнесом», — пояснил источник издания.
Собеседник издания в одной из корпораций отметил, что месячный доход AI-директора в крупных компаниях составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Итоговая сумма зависит от сферы деятельности, размера предприятия и амбициозности планов по внедрению искусственного интеллекта.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что директор по ИИ выступает связующим звеном между разработчиками и бизнесом. Этот специалист формирует стратегию внедрения технологий в масштабах всей компании, оценивает риски, занимается этическими вопросами и контролирует эффективность решений.
Депутат добавил, что в ближайшие год-два должность директора по ИИ станет такой же распространенной, как позиции руководителя по цифровой трансформации или IT-директора. Особенно на фоне усиления регуляторного контроля за ИИ необходим эксперт, способный не только развивать технологии, но и обеспечивать соответствие новым стандартам и требованиям.
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