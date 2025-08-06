МИНСК, 6 авг — Sputnik. Работа банковских терминалов в Минском метрополитене восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе столичной «подземки».
Ранее сообщалось, что при оплате за проезд в метро банковскими карточками могут возникнуть перебои. Но проблему удалось устранить.
«Работа банковских терминалов в метрополитене восстановлена в полном объеме. Оборудование работает в штатном режиме», — заявили в метрополитене.
Ранее в июле клиенты целого ряда банков республики столкнулись с массовым сбоем в работе карточек. С их карт-счетов несанкционировано были списаны денежные средства.
Выяснилось, что сбой был связан с программным обеспечением. Работу ПО наладили и все средства клиентов были возвращены.