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Работа банковских терминалов в Минском метрополитене восстановлена

Ранее в метрополитене сообщили, что у пассажиров могут возникнуть затруднения при оплате проезда банковской карточкой, но проблема оперативно устранена.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Работа банковских терминалов в Минском метрополитене восстановлена в полном объеме, сообщили в пресс-службе столичной «подземки».

Ранее сообщалось, что при оплате за проезд в метро банковскими карточками могут возникнуть перебои. Но проблему удалось устранить.

«Работа банковских терминалов в метрополитене восстановлена в полном объеме. Оборудование работает в штатном режиме», — заявили в метрополитене.

Ранее в июле клиенты целого ряда банков республики столкнулись с массовым сбоем в работе карточек. С их карт-счетов несанкционировано были списаны денежные средства.

Выяснилось, что сбой был связан с программным обеспечением. Работу ПО наладили и все средства клиентов были возвращены.