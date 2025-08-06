Автоперевозчики требуют убрать с российских дорог незаконные глушилки

В документе указывается, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических комплексов и иных гражданских объектов зачастую используют такие блокираторы сигналов с нарушениями закона, что приводит к исчезновению связи и навигации на трассах. Приобрести подобные устройства может любой гражданин, при этом правовое регулирование их использования отсутствует.