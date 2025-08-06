Автоперевозчики требуют убрать с российских дорог незаконные глушилки

Отраслевое объединение автомобильных перевозчиков направило обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность размещения генераторов радиопомех вблизи автодорог. Об этом информирует газета «Известия», ссылаясь на соответствующее письмо ассоциации.
В документе указывается, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических комплексов и иных гражданских объектов зачастую используют такие блокираторы сигналов с нарушениями закона, что приводит к исчезновению связи и навигации на трассах. Приобрести подобные устройства может любой гражданин, при этом правовое регулирование их использования отсутствует.
Глушители подавляют работу спутникового оборудования на транспорте, вызывая потерю сигнала, из-за чего перевозчики сталкиваются с необоснованными штрафами при движении по федеральным трассам, пояснил собеседник издания.
По его словам, при исчезновении сигнала транспортная информационная система интерпретирует это как умышленное отключение приборов контроля и автоматически формирует протокол о нарушении.
Как сообщил «Известиям» другой эксперт, проблема затрагивает и жителей населенных пунктов вблизи источников помех: там пропадает мобильная связь, создавая сложности при вызове скорой помощи или пожарных.
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