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Автоперевозчики требуют убрать с российских дорог незаконные глушилки

Отраслевое объединение автомобильных перевозчиков направило обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность размещения генераторов радиопомех вблизи автодорог.

Отраслевое объединение автомобильных перевозчиков направило обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность размещения генераторов радиопомех вблизи автодорог. Об этом информирует газета «Известия», ссылаясь на соответствующее письмо ассоциации.

В документе указывается, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических комплексов и иных гражданских объектов зачастую используют такие блокираторы сигналов с нарушениями закона, что приводит к исчезновению связи и навигации на трассах. Приобрести подобные устройства может любой гражданин, при этом правовое регулирование их использования отсутствует.

Глушители подавляют работу спутникового оборудования на транспорте, вызывая потерю сигнала, из-за чего перевозчики сталкиваются с необоснованными штрафами при движении по федеральным трассам, пояснил собеседник издания.

По его словам, при исчезновении сигнала транспортная информационная система интерпретирует это как умышленное отключение приборов контроля и автоматически формирует протокол о нарушении.

Как сообщил «Известиям» другой эксперт, проблема затрагивает и жителей населенных пунктов вблизи источников помех: там пропадает мобильная связь, создавая сложности при вызове скорой помощи или пожарных.

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