Строительство объездной дороги у Сенной площади оценили в 76 млн рублей

Отметим, что изначально начало работ планировалось не позднее 13 мая, однако первая попытка провести закупку оказалась неудачной — в конкурсе участвовал только один претендент, из-за чего процедура была признана несостоявшейся. Во второй раз сроки реализации были сдвинуты на период с сентября по январь 2026 года, но желающих взяться за проект снова не нашлось. При этом стоимость контракта ни разу не изменялась.