Названа дата следующего ПМЭФ

ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. В рамках мероприятия были продемонстрированы передовые российские технологические разработки, включая робототехнику и проекты высокоскоростных транспортных систем. Кроме того, состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов мира. По итогам форума было подписано свыше тысячи соглашений на общую сумму, превышающую шесть триллионов рублей. Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы.