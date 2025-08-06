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Названа дата следующего ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом рассказали в фонде «Росконгресс».

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Об этом рассказали в фонде «Росконгресс».

«Петербургский международный экономический форум состоится 3−6 июня 2026 года», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Росконгресса».

Страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, являющаяся одним из ключевых экономических и стратегических партнеров России. Проведение мероприятия будет приурочено к важной дате — столетию со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыступление Путина, роботы и международные контакты: как проходил ПМЭФ в 2025 году.

ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. В рамках мероприятия были продемонстрированы передовые российские технологические разработки, включая робототехнику и проекты высокоскоростных транспортных систем. Кроме того, состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями стран Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и других регионов мира. По итогам форума было подписано свыше тысячи соглашений на общую сумму, превышающую шесть триллионов рублей. Центральным событием форума стало выступление Путина, в котором он отметил ключевые достижения российской экономики, ее рекорды и стоящие перед ней вызовы.