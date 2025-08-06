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Туристический комплекс за $20 млн хотят построить на Алаколе

Азербайджан планирует построить на побережье Алаколя международный лечебно-оздоровительный комплекс стоимостью $20 млн, сообщает акимат области Абай.

Это будет круглогодичный туристический объект, который сможет принимать до 800 человек одновременно. Он создаст 200 новых рабочих мест.

«Проект позволит повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в местный бюджет и сформировать новый кластер на стыке медицины и отдыха», — говорится в сообщении акимата.

О строительстве комплекса стало известно в ходе встречи акима области Абай Берика Уали с главой Ассоциации тюркских предпринимателей Асланом Кунияровым, а также представителями Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

«В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда», — отметил Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Азербайджане Алим Байел.