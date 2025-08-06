Туристический комплекс за $20 млн хотят построить на Алаколе

«В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда», — отметил Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Азербайджане Алим Байел.