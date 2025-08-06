В Челябинске по итогам июля цены на готовое жилье стагнируют, а спрос растет

Это данные сервиса «Яндекс Недвижимость».
В прошлом месяце на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость продемонстрировала стагнацию цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по «миллионникам» составила 143 тыс. рублей (+0,3% к июню). При этом объем предложения на рынке за месяц незначительно снизился — на 1%.
В Челябинске в июле медианная стоимость кв.м почти не изменилась (-0,2%) и составила 99 тыс. рублей. При этом объем предложения сократился на 2,6%. Медианная полная стоимость готовой квартиры в городе в июле составила 4,7 млн рублей, а площадь — 50,1 кв. м.
«В июле мы фиксируем рост интереса к вторичному жилью на рынке недвижимости Челябинска. С июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир, а также просмотры телефонных номеров продавцов этих квартир начали расти: в июле относительно мая рост просмотров составил 14,6% и 22,6% соответственно», — комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди «миллионников» стала Москва (+1,6% — до 368 тыс. рублей), на втором месте — Пермь (+1,2% — до 111 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (+1,1% до 219 тыс.).
Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (368 тыс.), Санкт-Петербург (219 тыс.), Казань (187 тыс.), Нижний Новгород (141 тыс.) и Екатеринбург (127 тыс.). «Квадраты» менее 100 тыс. рублей на рынке вторичной недвижимости «миллионников» реализуются только в Волгограде (95 тыс.) и Челябинске (99).