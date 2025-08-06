В Челябинске по итогам июля цены на готовое жилье стагнируют, а спрос растет

В Челябинске в июле медианная стоимость кв.м почти не изменилась (-0,2%) и составила 99 тыс. рублей. При этом объем предложения сократился на 2,6%. Медианная полная стоимость готовой квартиры в городе в июле составила 4,7 млн рублей, а площадь — 50,1 кв. м.