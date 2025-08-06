Банк ВТБ в Казахстане перестал работать из-за сбоя

Банк работает над восстановлением своих сервисов. Отметим, что единственным акционером банка является российский Банк ВТБ. После введения западных санкций в 2022 году он остается единственным банком, принадлежащим российским собственникам, работающим на рынке Казахстана. Кредитная организация сосредоточилась на обслуживании внешнеторговых сделок между Россией и Казахстаном.