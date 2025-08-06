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Банк ВТБ в Казахстане перестал работать из-за сбоя

В Банке ВТБ Казахстан недоступны все карточные операции, а также обслуживание в банкоматах. Причиной стал технический сбой.

Из-за него, помимо карточных операций и банкоматов, стало недоступно обслуживание в информационно-платежных терминалах банка, а также оплата с карточек через POS-терминалы.

Банк работает над восстановлением своих сервисов. Отметим, что единственным акционером банка является российский Банк ВТБ. После введения западных санкций в 2022 году он остается единственным банком, принадлежащим российским собственникам, работающим на рынке Казахстана. Кредитная организация сосредоточилась на обслуживании внешнеторговых сделок между Россией и Казахстаном.

Финогранизация по размеру активов занимает 19-е место в стране, и они равняются 262,5 млрд тенге. В феврале сообщалось, что Банка ВТБ в Казахстане возобновил выпуск карт российской платежной системы «Мир» нерезидентам страны. Срок действия карт теперь составит 12 месяцев.