Нижегородская область выбрала лучшие муниципалитеты за 2024 год

Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем телеграм-канале. Рейтинг формировался на основе 14 критериев, включающих экономические и социальные показатели, а также уровень удовлетворенности жителей работой местных властей. В частности, учитывались шесть экономических и семь социальных индикаторов.