Нижегородская область выбрала лучшие муниципалитеты за 2024 год

Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем телеграм-канале. Рейтинг формировался на основе 14 критериев, включающих экономические и социальные показатели, а также уровень удовлетворенности жителей работой местных властей. В частности, учитывались шесть экономических и семь социальных индикаторов.
По результатам оценки были выделены лучшие муниципалитеты в пяти категориях, сгруппированных по численности населения.
Среди территорий с населением свыше 70 тысяч человек лидером стал городской округ город Арзамас. Второе место досталось Павловскому муниципальному округу, а третье — Выксе.
В группе муниципалитетов с численностью от 25 до 70 тысяч человек первое место занял Володарский муниципальный округ. Следом расположились Шахунья и Семеновский округ.
Среди округов с населением от 17 до 25 тысяч человек лучшим признан Краснобаковский муниципальный округ. Второе и третье места заняли Пильнинский и Дальнеконстантиновский округа соответственно.
В категории от 12 до 17 тысяч жителей победителем стал Тоншаевский муниципальный округ. За ним следуют Сеченовский и Вознесенский округа.
Среди муниципалитетов с численностью менее 12 тысяч человек первое место занял Княгининский муниципальный округ. Второе место получил Большеболдинский округ, третье — Шарангский. Все муниципальные образования, вошедшие в тройку лидеров в своих категориях, получат гранты из регионального бюджета.
Муниципалитеты, занявшие первые места, будут награждены Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что минимальная продуктовая корзина на одного человека обходится жителям Нижегородской области в 7125 рублей.